Россиянина отправили в СИЗО за сотрудничество с иностранным государством

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Суд Москвы отправил в изолятор следственного содержания на два месяца безработного жителя столицы Александра Г. по обвинению в сотрудничестве с иностранным государством, передает ТАСС. Согласно информации агентства, сотрудничество обвиняемого с государством, название которого не раскрывается, было тайным. В СИЗО он пробудет до 13 января 2024 года.

Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Г., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ <...>. Срок избранной меры пресечения установлен до 13 января 2024 года, — говорится в сообщении.

Ранее в Запорожской области задержали 19-летнюю девушку, соблазненную сотрудником СБУ, которому она отравляла информацию о расположении техники ВС России. Майор украинской спецслужбы играл на чувствах девушки, закрутив с ней роман по интернету. Он постоянно спрашивал о новых данных, в ответ обещая жениться на ней и забрать в Киев. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о госизмене.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области, вступившего в киберподразделение хакеров, действующих в интересах разведывательных служб Украины. Эта группировка осуществляла кибератаки на российские информационные ресурсы.