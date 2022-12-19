Россиянина осудили за передачу Украине данных о Черноморском флоте ЦОС ФСБ: россиянина осудили на 12 лет за передачу Киеву сведений о Черноморском флоте

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Большой десантный корабль Черноморского флота (БДК) «Азов»

Суд в Севастополе признал виновным россиянина Евгения Петрушина в совершении государственной измены, сообщают представители Центра общественных связей ФСБ. Сотрудники спецслужб утверждают, что мужчина, который был задержан и осужден, передавал сведения о Черноморском флоте в пользу украинской разведки. Он работал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020–2021 годах, передает ТАСС.

Вступил в законную силу приговор Севастопольского городского суда в отношении гражданина России Петрушина Евгения Вадимовича, признанного виновным в совершении государственной измены. Он приговорен к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на один год, — рассказали в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что данные, которые собирал Петрушин, могли быть использованы украинской стороной против безопасности РФ. Деятельность шпиона была пресечена сотрудниками военной контрразведки ФСБ.

Ранее двух жителей Севастополя, передававших СБУ данные о российских военных объектах, арестовали по делу о госизмене. По данным ФСБ, агенты с Украины завербовали одного из задержанных еще в 2016 году. После начала спецоперации он передавал данные о расположении объектов российского Министерства обороны за денежное вознаграждение.

Летом 2022 года задержанный привлек к шпионажу своего приятеля. Последний передавал Киеву данные об объектах ФСБ с помощью мессенджера WhatsApp.