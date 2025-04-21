Россиянина осудили за обман робота Россиянина признали виновным в манипуляции торговым роботом

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Тверской районный суд Москвы признал виновным россиянина, который манипулировал ценами на зарубежные ценные бумаги и обманывал принадлежащего компании W-Empirical Holding Corp торгового робота, сообщает РБК. По иску финансовой организации с мужчины взыскали почти 162 млн рублей, которые были получены в результате фиктивных сделок.

В суде установлено, что получивший три года условно мужчина по предложению знакомого переводил деньги и получал за это 30 тысяч рублей в месяц. В счет уплаты многомиллионного долга на все счета и недвижимое имущество мужчины наложили арест.

Участники схемы получали средства в результате фиктивных закольцованных сделок с низколиквидными бумагами из США. Их цена сначала безосновательно снижалась, после чего повышалась. Это позволяло обмануть алгоритмы торгового робота. Известно, что сообщник покинул Россию.

Ранее управляющий партнер юридической компании Nerra Руслан Губайдуллин заявил, что в 2025 году должник при банкротстве рискует потерять единственную квартиру. По его словам, любое жилье банкрота включают в конкурсную массу для торгов. Если у человека в собственности только одна жилплощадь, то на нее будет распространяться исполнительский иммунитет. Однако эта мера может быть отменена, если недвижимость признана, например, частью роскоши или собственник давно там сам не живет.