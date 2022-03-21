Россиянина оштрафовали за плевок на баннер с буквой Z

Прикубанский районный суд города Краснодара оштрафовал местного жителя 1990 года рождения за плевок на уличный баннер с надписью «Z — своих не бросаем». Действия мужчины были расценены как дискредитация Вооружённых сил России, сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов региона.

Инцидент произошёл 6 марта. По словам молодого человека, таким образом он выразил своё отношение к проведению российскими войсками спецоперации на Украине. При этом сам плевок он назвал неправильным поступком.

В отношении мужчины было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Суд признал его виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее по аналогичной статье был оштрафован на 15 тысяч рублей житель Читы. Он нанёс на свой автомобиль надпись, содержание которой правоохранители сочли правонарушением. В Костроме за дискредитацию ВС России была наказана женщина, устроившая одиночный пикет. Ей назначили штраф в 30 тысяч рублей. Вдвое большее взыскание получил 49-летний житель Кемерово, призывавший к участию в несогласованном митинге против действий ВС России.