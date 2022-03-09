Россиянина оштрафовали за фейковое видео о российской армии

Благовещенский городской суд назначил 31-летнему местному жителю штраф за распространение в Интернете информации, дискредитирующей Вооружённые силы России. Размер взыскания составил 30 тысяч рублей, сообщает «МВД Медиа».
Административное правонарушение было выявлено и пресечено полицией. Мужчина разместил в одном из мессенджеров фейковое видео о применении военной техники и оружия, которое сопровождалось информацией о потерях российской стороны в ходе спецоперации на Украине.
Суд
Ранее сообщалось, что за аналогичное нарушение был оштрафован на 35 тысяч рублей житель Санкт-Петербурга. Он устроил на Невском проспекте пикет, демонстрируя при этом плакат, дискредитирующий ВС РФ.
Статья 20.3.3 была добавлена в КоАП 4 марта. Она предусматривает максимальную меру наказания для граждан в виде административного штрафа размером 100 тысяч рублей.