Россиянина могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате

https://static.news.ru/photo/7989c410-ed35-11ea-b5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Казани Дмитрий Котухов может стать первым россиянином, которого лишат прав за вождение электросамокатом в пьяном виде. Такое решение приняли в ГИБДД Татарстана.

Как сообщил телеканал НТВ, со слов Котухова, сотрудники ГИБДД заметили, как он пьяным ехал по дороге на самокате, оформили на него протокол и увезли транспортное средство на штрафстоянку. Отмечается, что за хранение своего транспортного средства там он заплатил 5,5 тысячи рублей, но на стоянке самокату сломали ручку. При этом мужчину также хотят оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Кто слышит — все смеются! — цитирует Котухова телеканал.

Сотрудники полиции сумели приравнять электросамокат, чья мощность больше 250 ватт, к мопеду. Однако Котухов готовит встречное заявление, чтобы доказать, что действия ГИБДД незаконны, потому что электросамокаты пока не выделены в отдельную категорию участников движения.

Как писал NEWS.ru, в ЗакСе Петербурга намерены регламентировать движение на электросамокатах по загруженным пешеходным тротуарам. Разгоняясь до скорости автомобиля, эти средства индивидуальной мобильности (СИМ) становятся полноправными участниками дорожного движения и также могут попасть в ДТП или учинить его.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв заявил, что в России мощные самокаты попадают под мопеды. Поэтому человек, который им управляет, обязан иметь права. Однако полицейские не идентифицируют мощность двигателя, «они видят самокат и не знают, что там стоит двигатель, равный мощности мопеда».