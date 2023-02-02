Россиянина арестовали по делу о госизмене В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лефортовский районный суд Москвы арестовал гражданина России по обвинению в госизмене, следует из данных базы столичных судов. Эту информацию подтвердили РИА Новости в суде. По данным источника, Пешкову С. Н. вменяется ст. 275 УК РФ, ему может грозить от 12 до 20 лет колонии.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Пешкова С. Н. меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказал собеседник агентства.

Подробности о личности задержанного, а также детали его уголовного дела не уточняются.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Пермском Крае, Ростовской области и в Еврейской автономной области (ЕАО) шестерых россиян, оказывавших содействие Службе безопасности и вооруженным силам Украины. В отношении них возбуждены уголовные дела о госизмене. Также под Ростовом был задержан гражданин с паспортами России и Украины, передававший СБУ координаты о дислокации войск России. Как рассказали ФСБ, эти данные помогли ВСУ нанести удар по позициям из РСЗО HIMARS.

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что в России планируют обозначить новые рамки ответственности за «предательство Родины». Он отметил, что осенью были приняты правки, которые ужесточили наказание за госизмену и диверсии. Сейчас рассматривается возможность ограничить выплаты тем, кто уехал.