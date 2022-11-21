Россиянин умер от поражения печени после двухмесячного приема БАДов Иммунолог Карташева: россиянин умер от поражения печени после двухмесячного приема БАДов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянин умер от поражения печени после того, как два месяца принимал БАДы, купленные на популярном маркетплейсе, сообщила в своем Telegram-канале иммунолог Дарья Карташева. Она не стала раскрывать, какие именно вещества приобретал мужчина. По ее словам, это была некая «растительная натуральная добавка».

По словам Карташевой, в начале приема БАДов мужчина был здоров, а два месяца спустя попал в реанимацию с диагнозом «фульминантный гепатит» и врачи не смогли его спасти. Иммунолог призвала граждан принимать биологически активные вещества только в том случае, если их назначил врач, чтобы компенсировать дефицит витаминов и микроэлементов. Кроме того, добавки нельзя «пить горстями», необходимо соблюдать назначенную дозировку.

Чем больше БАДов и других препаратов человек пьет, тем выше у него риски токсического поражения печени. А это может привести к серьезным последствиям для организма, — заключила Карташева.

Ранее врач-терапевт Екатерина Терентьева сообщила, что прием большого количества биологически активных добавок может ослабить или усилить действие лекарств, повлияв на процессы в организме.

Так, некоторые БАДы могут влиять на эффективность антидепрессантов и гормональных препаратов, витамины С и Е ослабляют действие некоторых видов химиопрепаратов для лечения рака, а избыток витамина А может привести снижению прочности костей, повреждению печени и головным болям. Беременным же и кормящим женщинам опасно принимать БАДы без контроля специалиста, так как их безопасность для данной категории женщин не изучена.