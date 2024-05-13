Байер Disney обманул россиянина с ведром для попкорна на 11 тысяч рублей Продавец обманул влюбленного россиянина с эксклюзивным ведром для попкорна

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Байер обманул влюбленного россиянина на 11 тысяч рублей, пообещав купить ему эксклюзивное ведро для попкорна от Disney Pixar, сообщает Telegram-канал Mash. Получив деньги, он перестал выходить на связь. 25-летний пострадавший обратился в полицию.

По данным канала, мужчина хотел подарить возлюбленной ведерко из коллекции Disney Pixar, которая была приурочена к столетию компании. Производитель выпустил всего 200 штук таких предметов, и они оказались недоступны для россиян на eBay. Молодой человек связался с байером и попросил помочь. За это он перечислил деньги. Сначала продавец утверждал, что его обманули, а спустя время россиянин понял, что сам стал жертвой обмана.

Ранее сообщалось, что от мошенников пострадала преподавательница СПбГУ, доктор филологических наук. Она лишилась трех миллионов рублей после того, как ей позвонил мошенник, представившийся сотрудником службы безопасности банка.

До этого в Москве продавец фургона Renault Master показал потенциальным покупателям паспорт транспортного средства и документы, удостоверяющие его личность. Потенциальные покупатели пообещали связаться с мужчиной, но через несколько часов ему пришло уведомление об оформлении кредита на его имя под залог автомобиля.