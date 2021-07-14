Россиянин создал талисман, чтобы подтолкнуть людей к вакцинации

Россиянин Антон Шутов решил создать талисман вакцинации, который напомнит жителям нашей страны о том, что только прививка от коронавируса сможет остановить распространение нового заболевания. Для этого сотрудник NEWS.ru решил сделать апгрейд Забиваки (талисман чемпионата мира по футболу 2018 года в России). Нового волка, растолстевшего после самоизоляции, решено было назвать Прививакой. Его миссия заключается в спасении мира.

Антон Шутов/Facebook.com

За спиной у нового героя находятся четыре шприца, которые символизируют вакцины от COVID, производимые в России. Шприцы располагаются так, что представляют собой своеобразные крылья. Всё это говорит о нашей борьбе со страхом перед пандемией. При этом волк, одетый в футболку с надписью «5G ROUTER», пинает коронавирус. Автор Прививаки пояснил, что это говорит о «самоиронии, которую у россиян не отнять». Кроме того, на картинке якобы есть ещё один персонаж — Умирака. Но его невозможно увидеть, так как он был ковид-диссидентом, который умер именно от нового заболевания.

Прививочная кампания продвигается в России и правда не очень хорошо, а что из последнего у нас в стране прям общепризнанно взлетело? ЧМ по футболу 2018 года! Я вернул ушедшего на пенсию маскота чемпионата, дал ему новое прозвище и сделал его вид более актуальным, — поделился Шутов в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, только юмор может спасти людей в такое сложное время. Поэтому он и решился на создание этого персонажа.

Конечно, я не думаю, что кто-то всерьёз возьмет его на вооружение, но мне кажется, что прикол — это один из самых мощных инструментов, с помощью которых можно донести правильную мысль, — считает создатель талисмана.

Шутов признался, что сам долгое время сомневался, стоит ли прививаться. Сейчас в Сети гуляет много историй о том, что вакцины направлены против человечества.

Да, коронавирус опасен. И самое страшное, что я сам долго сомневался, стоит ли прививаться. Сильное впечатление на меня произвело ухудшение состояния Петра Мамонова, так что я решился. И таких сомневающихся очень много. Хотелось бы их подтолкнуть к правильному решению, — подчеркнул красноярец.

Он также объяснил, почему создал второго персонажа, который умер из-за отказа от вакцинации.

Второй персонаж напоминает о серьёзных последствиях отказа от прививки. Да и мне присущ чёрный юморок, — отметил автор.

Сотрудник NEWS.ru дал свой прогноз, как будет развиваться пандемия.

Победить — не победим, но подружимся, — подытожил Шутов.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, когда в России начнётся спад заболеваемости коронавирусом. По словам эксперта, фаза с тенденцией к спаду будет продолжаться с июля по начало августа.