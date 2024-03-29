Россиянин съел самый жгучий в мире перец и умер Житель Волгоградской области умер из-за самого острого в мире перца

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В Волгоградской области умер 58-летний мужчина, который за месяц съел пять перцев сорта «каролина рипер» («каролинский жнец»), сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на друга погибшего. По его данным, врачи восемь дней боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли.

Житель Волгоградской области заказал «каролину рипер» на маркетплейсе. Перец этого сорта считается одним из самых жгучих в мире, его острота составляет 2,2 млн сковиллей. Мужчину это не смущало, и он понемногу добавлял перец себе в еду.

За месяц мужчина съел около пяти перцев. 17 марта он почувствовал себя плохо, его госпитализировали и спустя два дня перевели в реанимационное отделение. Спустя восемь дней он скончался.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух ранее предупредила, что морская рыба, картофель, гребешки, креветки, крабы, раки и рис могут содержать смертельно опасный яд — мышьяк. Специалист уточнила, что это опасное вещество также находится в листьях салата, яблоках, винограде, молоке и молочных продуктах.

До этого диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что сочетание определенных продуктов питания может привести к ухудшению пищеварения, негативным последствиям для здоровья и ослаблению питательных свойств. По ее словам, речь идет о белках и крахмале, алкоголе и мясе, молоке и цитрусовых, а также йогурте с фруктами.