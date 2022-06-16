Россиянин с ружьем перепутал беременную женщину с кошкой Мужчина пытался выстрелить в кошку, но попал беременной женщине в живот

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вечером 15 июня в Ульяновской области пьяный мужчина пытался выстрелить в кошку, но промахнулся и попал своей соседке прямо в живот. Женщина находилась на восьмом месяце беременности, сообщил Telegram-канал Baza.

Мужчина отдыхал на своем участке в поселке Павловка. Он выпивал, после чего захотел пострелять из своей двустволки. Кошка была выбрана в качестве живой мишени. Было произведено два выстрела, но животные успело увернуться и убежать.

Дробь полетела в соседку, пули попали прямо в живот. Женщина находилась на восьмом месяце беременности. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу. Было произведено кесарево сечение, и мать и новорожденная остались живы. У ребенка нет никаких повреждений.

Мужчину лишили оружия и уже заводят на него уголовное дело. Сначала он должен пройти медицинское обследование, от которого будет зависеть статья.

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