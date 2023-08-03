Россиянин рассказал о создании гигантской пластиковой вилки

Фото: knigarekordovrossii.ru

Житель Магнитогорска Пётр Егоров попал в Книгу рекордов России, напечатав на 3D-принтере самую большую пластиковую вилку. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что длина «изобретения» составляет ровно метр, ширина — 10,5 см.

Сначала я открыл сайт с рекордами Гиннесса, а после решил зафиксировать рекорд в России. Очень рад, что смог попасть в «Книгу рекордов России», но на этом останавливаться не готов. Сейчас работаю над новым проектом, который по размерам превышающим данный рекорд, - рассказал Егоров.

Россиянин отметил, что создавалась гигантская вилка около недели. Также Петр изготовляет на заказ и другие фигурки и инструменты на 3D-принтере. Например, недавно магнитогорец сделал копию револьвера, кактус, летучую мышь, игрушечный мотоцикл и машинку.

Ранее жители Нижнего Новгорода создали гигантский «телевизор». В рамках акции «Запуск цифровых воздушных змеев», приуроченной к переходу на цифровое телевещание, более ста нижегородских студентов и волонтёров выстроились в гигантскую фигуру телевизора. После нижегородцы запустили в небо 22 воздушных змея, которые были брендированы логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания, а также гербом Нижегородской области и «бабочкой», являющейся символом цифрового телевидения.