Россиянин проехал 4 тысячи км на самокате и чуть не умер под Новосибирском

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Житель Санкт-Петербурга Денис Бритвин решил проехать на самокате от северной столицы до Владивостока, он завел дневник в соцсетях и начал выкладывать записи собственного путешествия. В гостинице под Новосибирском мужчина отравился и был вынужден продолжать свой путь в тяжелом состоянии, однако ему помогли поправить свое здоровье байкеры из Татарска, передает «КП-Новосибирск».

Самокат — самая простая штука: там нечему ломаться, кроме подшипников. За всю дорогу я сменил четыре самоката, пятый мне подарили в Ижевске, и я до сих пор на нем еду. В Омске я поменял подшипники, поставил максимальный класс, и теперь они прокатят еще 2 тысячи километров. Потратил на ремонт всего рублей 200, — рассказал Бритвин.

Он доехал до Новосибирска за 84 дня, останавливался в хостелах и мотелях, около 20 раз ночевал в лесу. В долгий путь путешественник взял с собой палатку, спальный мешок и самые необходимые для долгой дороги вещи. По его словам, конфликтов с водителями у него никогда не было, многие даже делились едой и водой, а также предлагали подбросить.

На границе с Новосибирской областью я заехал в придорожную гостиницу в 25 километрах от границы, поел и отравился. Ехал с температурой через мучения по жаре. Эти 450 километров стали самым сложным испытанием: думал, не доеду, упаду, умру. Встречный ветер в лицо, ехать не могу, и все. Но все-таки смог добраться до Татарска, — вспомнил петербуржец.

Путешественника спасли местные байкеры, он отлежался два дня и решил продолжить свой путь. Однако, признался Бритвин, он намерен сократить свой маршрут и доехать до Алтая. По его словам, отправляться в столь долгую дорогу на одном самокате — небезопасно.

Ранее стало известно, что одним из самых живописных мест на Алтае можно назвать Чике-Таманский перевал, он расположен на высоте в 1295 метров и оттуда открывается отличный вид. Недалеко от села Чаган-Узун расположены горы, окрашенные в красный и желтые цвета, местные жители прозвали эту область Марсом.