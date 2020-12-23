Россиянин после корпоратива повторил сюжет «Иронии судьбы»

https://static.news.ru/photo/0c99e666-452b-11eb-b202-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Gnevashev/Russian Look

Житель Кировской области Алексей Дубовцев практически полностью повторил сюжет новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». После корпоратива он перепутал города и вместо Кирова-Чепецка, где проживает, приехал в столицу региона город Киров.

Мужчина нашёл «свой» дом, поднялся на этаж и в течение часа пытался попасть в квартиру, которую принял за свою. Дверь не открывалась, и Алексей несколько раз падал. На помощь нетрезвому россиянину пришла проживающая в этом доме женщина, но она тоже не смогла открыть дверь.

Тогда житель Кирово-Чепецка сдался и уснул на лестничной площадке возле лифта. Его разбудили полицейские, которых вызвали соседи. Стражи порядка объяснили мужчине, что он приехал в другой город. Россиянин долго не мог понять, что ошибся, передаёт MK.RU со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Как писал NEWS.ru, 30-летний ревнивый москвич хотел забраться в квартиру любовника своей девушки, но перепутал и попал в жилище ничего не подозревающего 55-летнего мужчины. Ревнивец избил человека и только после нападения понял, что перепутал квартиры.