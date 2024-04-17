Россиянин попал в список террористов после постов об атаке на «Крокус» Художник Николай Конашенок попал в список террористов из-за постов о «Крокусе»

Фото: Дмитрий Селиванов/ТАСС

Николай Конашенок

Художник Николай Конашенок внесен в список террористов и экстремистов специалистами Росфинмониторинга, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина опубликовал несколько постов о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», после чего попал в поле зрения правоохранительных органов.

Конашенок Николай Владимирович, 1982 года рождения, город Ленинград, — говорится в заявлении.

Как сообщили в ГУ МВД, вечером 25 марта Конашенка задержали в аэропорту Пулково сотрудники Центра «Э». Задержание было проведено по результатам мониторинга в соцсетях. Отмечается, что муж бывшего руководителя «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской сначала собирался улететь в Ереван, узнав, что его постами заинтересовались в полиции.

Из-за постов супруга Генеральный директор АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская была вынуждена покинуть свой пост. Отмечается, что мужчина не имел отношения к деятельности проекта, однако его высказывания о теракте вызвали слишком большой общественный резонанс.

До этого стало известно, что Николай Конашенок стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма. Мужчина помещен в СИЗО на время следственных мероприятий. В изоляторе он пробудет как минимум до 25 мая.