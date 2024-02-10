Россиянин получил удар током в 10 000 вольт и лишился руки и части черепа SHOT: в Краснодарском крае возбудили уголовное дело после удара током рабочего

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Краснодарском крае правоохранители возбудили уголовное дело после того, как неофициально устроенного мужчину ударило током в 10 тысяч вольт на рабочем месте, пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, потерпевший в результате ЧП лишился руки и части черепа, а работодатель попытался откупиться от него, перечислив 100 тысяч рублей.

По информации канала, электротравму Иван Юрьев получил в Тимашевске в 2020 году, когда работал на станции технического обслуживания автомобилей: он занимался обшивкой фасада здания. Канал отмечает, что мужчина трудился без договора, а директор организации Евгений Сосидка, по словам пострадавшего, регулярно обещал оформить официально. Иван не увольнялся, поскольку нуждался в деньгах, чтобы содержать семью, в которой появился третий ребенок.

Как стало известно каналу, в момент трагедии Иван вместе с напарником передвигали строительные леса, когда на высоте нескольких метров появилась дуга напряжения. По словам пострадавшего, руководство должно было отключить электричество в зоне проведения работ, но этого не сделало. Почти вся левая сторона тела оказалась повреждена, Иван четыре месяца провел в реанимации.

По словам супруги потерпевшего Екатерины, начальник мужа перечислил семье 100 тысяч рублей, а когда Ивана выписали, обещал устроить на работу и предоставить автомобиль с автоматической коробкой, но этого не произошло. Тогда пострадавший и его семья обратились в прокуратуру, однако, как утверждает Екатерина, Сосидко заметает следы, а следователям говорит, что ее мужа он не знает.

Юрьев, по данным канала, получил вторую группу инвалидности и теперь не может найти подходящую работу. Родные надеются, что суд поможет им взыскать с бывшего работодателя необходимые средства.

Ранее электрик умер от удара током в столичном районе Отрадное. Мужчина скончался на месте во время ремонтных работ. Труп нашли на трубе отопления на высоте шести метров.