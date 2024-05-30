Россиянин получил срок за организацию покушения на депутата Суд в Самаре приговорил заказчика покушения на депутата к 5,5 года колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Самарской области приговорен к 5,5 года лишения свободы по делу об организации покушения на одного из депутатов города Сызрани, пишет ТАСС. Отмечается, что отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — указано в сообщении.

По версии следствия, задержанный связался со своим знакомым и предложил ему один миллион рублей в обмен на убийство главы комитета физической культуры и спорта. Мужчина передал подельнику оружие, адрес жертвы, номер машины и составил его распорядок дня. В качестве аванса злоумышленник передал ему 700 тысяч рублей. Однако исполнитель не пошел на преступление — он сообщил заказчику о якобы совершенном убийстве, после чего организатора взяли под стражу.

Ранее в Словакии было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Состояние политика оценивается как тяжелое, но стабильное.