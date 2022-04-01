Россиянин получил 7 лет колонии за кражу из монастыря подарка Путина

Валдайский районный суд Новгородской области приговорил к семи годам колонии строгого режима 47-летнего уроженца города Волхов за кражу из Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря ценностей, в числе которых была икона Божьей матери, подаренная президентом Владимиром Путиным. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Кража была совершена 1 сентября 2020 года двумя жителями Ленобласти. Они переправились на остров, где находится монастырь, на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли в обитель через окно. Злоумышленники украли напрестольный крест, икону и золотые изделия. Общая стоимость похищенного составила порядка 5 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности преступников и задержали их. В ходе обысков у них нашли часть похищенного, включая крест и икону. Святыни возвращены монастырю. Рассмотрение уголовного дела в отношении второго фигуранта уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что полиция задержала женщину, подозреваемую в краже иконы из храма в Новой Москве. С заявлением о краже в правоохранительные органы обратился настоятель. По его словам, святыня пропала во время литургии. Благодаря показаниям свидетелей похитительница была найдена, в отношении неё возбудили дело по статье о грабеже.