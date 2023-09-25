Россиянин получил 5,5 лет тюрьмы за уклонение от армии Жителя Улан-Удэ приговорили к 5,5 года колонии за уклонение от армии

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Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 годам колонии ефрейтора Сергея Махкамова за уклонение от военной службы без уважительной причины, сообщает в Telegram пресс-служба Второго Восточного окружного военного суда. Уточняется, что он должен был явиться в военкомат в мае 2022 года, однако посетил его лишь в июле 2023 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор ефрейтору Сергею Махкамову. 5 мая 2022 года военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы без уважительных причин не явился на службу. 16 июля 2023 года Махкамов добровольно прибыл в военный комиссариат. Суд назначил Махкамову наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет 6 месяцев, — говорится в сообщении суда.

Ранее Военный гарнизонный суд в городе Владикавказ впервые признал женщину-военнослужащую, ефрейтора Мадину Кабалоеву, виновной в уклонении от мобилизации. Кабалоевой предъявлены обвинения согласно ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые касаются неявки на военную службу без уважительных причин в период мобилизации или вооруженного конфликта. Женщине грозит от семи до десяти лет лишения свободы.