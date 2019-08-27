https://static.news.ru/photo/829d6ee6-c8db-11e9-8a75-fa163e074e61_660.jpg Пельмень Кондольский Фото: Пельмень Кондольский/vk.com

Житель Троицка Челябинской области Роман Грошев, который ради 200 кг пельменей стал Пельменем Кондольским, решил вернуть себе прежние имя и фамилию.

По его словам, он не хочет идти в армию до смены паспортных данных.

Не знаю — меня на кухню, наверное, пошлют? Также я ещё не свыкся с тем, что, если я останусь с этим именем, у меня будут дети Пельменьевичи, — сказал 19-летний Грошев.

Имя Пельмень россиянин получил после участия в конкурсе, организаторы которого обещали солидный приз — 200 кг этого блюда. Он с лёгкостью одержал победу, согласившись сменить паспортные данные, однако семья молодого человека восприняла эту новость без особой радости.

Бабушка говорила: «Ты родину так продашь за пельмени, ты Россию продашь!» Ну куда я продам? — поделился парень.

При этом приз он так и не получил. Вместо 200 кг пельменей ему вручили деньги, которые он потратил на смартфон и развлечения.

Грошев также отметил, что не жалеет о своём решении, так как теперь его часто узнают на улице и даже зовут на всякие мероприятия, передаёт 74.ru .

Ранее News.ru писал, что пензенский производитель пельменей объявил акцию о продаже продукции за полцены представителям секс-меньшинств. Однако в ЛГБТ-сообществе назвали этот жест дискриминацией.