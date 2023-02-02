Россиянин отправлял за рубеж боевую экипировку под видом гражданской одежды ФСБ пресекла деятельность жителя Красноярска, отправлявшего за рубеж боевую экипировку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Красноярска, отправлявшего за границу боевую экипировку под видом гражданской одежды, передает РИА Новости. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Пресечена противоправная деятельность жителя Красноярска, подозреваемого в контрабанде продукции военного назначения. Установлено, что мужчина под видом гражданской одежды оправил за границу запрещенные к вывозу за пределы Российской Федерации физическим лицам элементы боевой экипировки, относящиеся к продукции военного назначения, — рассказали в ФСБ.

Ранее в России задержали организованную преступную группу, состоящую более чем из 10 человек. В ОПГ входили граждане Китая и РФ, которые за три года похитили 150 кг золота на 700 миллионов рублей. Как выяснили следователи, участники ОПГ договаривались о покупке природного золота с добытчиками. После этого они вывозили драгоценный металл за рубеж. В настоящее время следователи устанавливают всех участников группировки и продавцов золота.

До этого сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово обнаружили в ручной клади пассажирки 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов на сумму 13 млн рублей. Драгоценности бренда Graff, выполненные из белого золота 750-й пробы, пыталась провезти через зеленый коридор гражданка Румынии, следовавшая рейсом Дубай — Москва.