Россиянин отдохнул в Стамбуле «как на море», не выходя из номера три дня

Россиянин Антон Соколов поделился своим отдыхом в Турции, где из-за правильного выбор гостиницы, ему даже не пришлось выйти на улицы Стамбула целых три дня. Об этом он написал на своей странице в «Яндекс. Дзен».

Знаете, есть такие отдельные диссиденты: «Мне гостиница нужна, чтобы спать», «Я приехал(а) смотреть город, а не в отеле сидеть». Я им прямая противоположность. Для меня отели являются важной составляющей любого путешествия. Ну вот набегался ты по стамбульским холмам, съел кебаб, запил вином. И идешь уставший в койку. А где в этой конструкции гедонизм, где наслаждение и удовольствие? Где любовь к себе, в конце концов? — поделился турист.

По словам отдыхающего, он выбрал гостиницу с панорамным видом на Босфорский залив, так как он позволил ему насладиться видом, а главное — «полностью перезагрузиться». Соколов также отметил гостеприимность сотрудников отеля, которые очень внимательно отнеслись к гостю и даже угостили сыром из разных регионов страны. Справедливости ради нужно отметить, что турист отдыхал вместе с братом близнецом, поэтому сотрудникам было проще запомнить гостя из России.

Перезагрузка удалась ещё и потому, что помимо чудесного панорамного вида из номера, атмосферу курортного отдыха создавали три открытых бассейна и один крытый, вокруг пышный парк с дорожками, везде цветы, пальмы, кустарники, ландшафтный дизайн. В целом территория была, как пляжный резорт, находясь при этом в двух километрах от центра огромного города.

Ранее стало известно, что власти Греции приняли решение с 30 августа ужесточить санитарно-эпидемиологические меры по борьбе с коронавирусом, изменения затронули и туристов. Новые правила запрещают вход в музеи, на выставки и археологические раскопки без сертификата о вакцинации.