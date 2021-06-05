Журналистка из Финляндии назвала наиболее впечатливший её город в России

https://static.news.ru/photo/16a50b9e-c60a-11eb-8030-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Финская журналистка Арья Паананен посетила Россию и пришла к выводу, что Петрозаводск является наиболее впечатляющим городом. Об этом она написала в Ilta Sanomat.

Девушка была поражена, как преобразилась столица Карелии. По её словам, город лишился потока туристов из Финляндии, но зато обрёл популярность среди россиян. Власти Петрозаводска преобразили его к 100-летней годовщине образования Карелии. Они не стали делать «косметический ремонт», а облагородили парки, отреставрировали набережную и здания, а также заасфальтировали дороги.

Облик Петрозаводска изменился настолько сильно, что трудно поверить своим глазам. Многочисленным скульптурам на Онежской набережной такое окружение подходит больше, — заявила журналистка.

По её словам, когда финские туристы вернутся в город после открытия границ, их будет ждать много сюрпризов.

Ранее президент России Владимир Путин упростил выдачу виз для иностранных туристов. Теперь они смогут получить её сроком до полугода независимо от политики их стран в отношении россиян. До этого обыкновенная туристическая виза сроком на шесть месяцев оформлялась иностранцу на основе принципа взаимности. Новый закон считает основанием для её оформления подтверждение о приёме или забронированный номер в гостинице, которая включена в федеральный реестр.