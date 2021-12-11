Россиянин назвал кавказский курорт помойкой из-за произвола

Блогер-путешественник побывал на горнолыжном курорте Домбае в Карачаево-Черкесии и раскритиковал город за отсутствие инфраструктуры и заброшенные здания. Он отметил, что посёлок мог стать мини-Швейцарией, но люди превратили место в «помойку и царство произвола». Запись появилась на личной странице блогера на платформе «Яндекс. Дзен».

На момент моего приезда в октябре в Домбае шёл ремонт. Стоят пять человек, один вяло ковыряется в тротуарной плитке, четверо смотрят. Через пять минут ковыряльщик устаёт и все идут на перекур. Такими темпами Домбай станет красивым примерно никогда, — написал мужчина.

Он также удивился тому, что по всему посёлку висят таблички с надписью «платная парковка». По мнению блогера, это всё пережитки 90-х. Несмотря на то, что путешественника приятно удивили парочка заведений с интересным дизайном и качественным обслуживанием. При этом он добавил, что на посёлок «без слёз не взглянешь». Главным плюсом он назвал природу, которую не тронул человек.

Ранее сообщалось, что туристам с московскими номерами нужно быть аккуратнее, когда они передвигаются по глубинке России. Это касается не всех регионов, но в целом москвичам не рады почти везде. На юге, например, номера 777 и прочие — как красная тряпка для быка.