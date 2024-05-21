Россиянин купил жене Lamborghini Revuelto за 140 млн рублей наличными

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суперкар Lamborghini Revuelto

Одну из самых дорогих автоновинок года — суперкар Lamborghini Revuelto уникального желтого цвета — доставили в Россию, сообщает Telegram-канал Mash. Его приобрели в первый же день продаж за 140 млн рублей наличными.

Покупателем оказался мужчина «в солидном возрасте», который является VIP-клиентом. Он решил подарить желтую машину своей супруге. Однако готов отказаться от эксклюзивной машины за дополнительные 5 млн рублей к цене.

Revuelto является первым подзаряжаемым гибридом, который оснащен бензиновым двигателем и тремя электромоторами. Он разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды и может ускоряться до 350 км/ч. Салон автомобиля стал более просторным по сравнению с Lamborghini Aventador благодаря дополнительным сантиметрам над головой, в ногах и за сиденьями.

Ранее жители Мьянмы нашли в джунглях спорткар Lamborghini Aventador, стоимость которого оценивается в 300 тысяч фунтов стерлингов (35 млн рублей). Состояние спортивного автомобиля оставляет желать лучшего — он поврежден и долгое время находился без должного ухода.