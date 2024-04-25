Россиянин купил для дочери куклу, которая начала читать жуткие стихи Житель Сургута купил дочери куклу, которая начала читать стихи о смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сургуте мужчина купил для своей дочки куклу, которая начала читать стихотворения о смерти. В беседе с изданием «Вестник Сургутского района» россиянин рассказал, что приобрел игрушку на одном из маркетплейсов, но после услышанного решил вернуть куклу в ПВЗ.

Идут белые снеги... И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду, — произносит кукла.

Отмечается, что небольшая кукла в виде маленькой девочки цитирует произведение Евгения Евтушенко «Белые снеги». Как пишет Lenta.ru, игрушка имеет возрастную маркировку «от трех лет», тогда как стих поэта не рекомендуется к ознакомлению детям младше 12 лет.

Ранее жителей России напугал ответ умной колонки о главной героине мультфильма «Маша и Медведь». Детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, что в ответ на вопрос, почему Маша живет одна, колонка назвала ее призраком убитой девочки, которую могут видеть только животные.

Гаджет поведал, что родители не смогли пережить ее гибели и поэтому уехали из дома. А Медведя Маша мучает потому, что именно он ее и убил, уточнила «Алиса». Позднее колонка изменила свой ответ. Теперь «Алиса» утверждает, что с Машей произошла та же ситуация, что и с мальчиком Кевином из франшизы «Один дома»: родители забыли ее в деревне и уехали в город.