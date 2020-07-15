Россиянин два года мучил соседей ржанием коня

Правоохранительные органы передали в суд Нижнего Новгорода уголовное дело в отношении местного жителя, который два года мучил соседей записью топота копыт и ржания коня.
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Соседи регулярно писали жалобы на изобретательного мучителя. Ему назначили административный штраф в пять тысяч рублей, однако мужчина его платить не стал. В итоге в отношении него возбудили дело по части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями). Обвиняемому грозит до семи лет заключения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция возбудила уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности после взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде.
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