Россиянин два года мучил соседей ржанием коня

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Правоохранительные органы передали в суд Нижнего Новгорода уголовное дело в отношении местного жителя, который два года мучил соседей записью топота копыт и ржания коня.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. По данным суда, горожанин вступил в конфликт с соседями по многоквартирному дому, проживающими на этаж выше. С целью досадить своим оппонентам, которые якобы громко топали по утрам, он начал совершать «систематические насильственные действия». Они заключались в том, что мужчина включал аудиозапись конского топота и ржания, причём проигрывал её на громкости, превышающей оговоренный законом уровень.

Соседи регулярно писали жалобы на изобретательного мучителя. Ему назначили административный штраф в пять тысяч рублей, однако мужчина его платить не стал. В итоге в отношении него возбудили дело по части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями). Обвиняемому грозит до семи лет заключения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция возбудила уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности после взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде.