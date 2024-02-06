Россияне заявили об обязанности бабушек и дедушек помогать с внуками Опрос: 92% россиян назвали помощь с внуками обязанностью бабушек и дедушек

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Подавляющее большинство россиян (92%) считают, что помощь с внуками является обязанностью бабушек и дедушек, сообщает KP.RU со ссылкой на результаты собственного социологического исследования. Как пишет издание, лишь 8% полагают, что детьми должны заниматься только родители.

Издание отмечает, что 35% участников опроса заявили об обязанности бабушек и дедушек помогать с внуками в любых ситуациях. Еще 26% респондентов отметили, что бабушки и дедушки должны помогать с внуками, если живут поблизости. 31% опрошенных отметили, что бабушки и дедушки должны жить своей жизнью, но все же быть страховкой для молодых родителей на случай крайней необходимости. Оставшиеся 8% опрошенных заявили, что бабушки и дедушки никому ничего не должны, так как уже вырастили своих детей.

Опрос был проведен среди подписчиков KP.RU в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,1 тысячи человек.

Ранее сервис «Авито Работа» выяснил, что более половины россиян имеют дополнительную работу помимо основной. Из 10 тысяч человек, опрошенных компанией, в последний год подрабатывали 54%, многим из них подработка приносит 10–30% ежемесячного дохода.