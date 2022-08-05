Россияне заметили подорожание мяса и сахара ФОМ: более 40% россиян заметили рост цен на мясо и сахар за последний месяц

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 40% россиян заметили рост цен на мясо птицы и сахар за последний месяц, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные на сайте социологического центра. Также отмечается, что 15% жителей страны обратили внимание на удорожание алкогольной продукции.

Согласно опросам, о заметном подорожании сахара за этот период рассказали 40% россиян, на молоко и молочную продукцию — 38% респондентов, на рыбу и морепродукты — 35% участников опроса, на хлеб и хлебобулочные изделия — 34%. Ощутимый рост цен на растительное масло за последний месяц ощутил почти каждый третий (32%), на яйца и плодоовощную продукцию — по 28% опрошенных.

Ранее стало известно, что ко второму полугодию в России может ускориться рост цен на куриное мясо на 5%. Подорожание курятины связано с растущими производственными издержками и с неполным замещением импортных инкубационных яиц. Отмечается, что с начала этого года куриное мясо подорожало значительно меньше, чем говядина и баранина, — всего в пределах 2%.

Также стало известно, что в России впервые с 1991 года зафиксирована дефляция в июне: она составила 0,35%, при этом годовая инфляция замедлилась до 15,9%.