Россияне захотели «награждать» мигрантов паспортами РФ за героизм NEWS.ru: россияне высказались за выдачу гражданства России мигрантам за героизм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подписчики NEWS.ru считают, что иностранным гражданам нужно выдавать российские паспорта за совершение героических поступков, свидетельствуют результаты опроса. За такой вариант проголосовали 59% опрошенных читателей. В качестве примера был приведен недавний случай, когда мигрант помог спасти девушек из пожара в Санкт-Петербурге.

При этом 21% участников исследования считают, что этого недостаточно для выдачи гражданства России. Еще 20% голосующих затруднились с ответом на этот вопрос, у них не нашлось однозначного ответа. Проголосовали свыше 3600 человек, их возраст неизвестен, погрешность опроса не определялась.

Ранее в Сети распространилось видео, как во время пожара в жилом доме в Санкт-Петербурге «дворник-паук» спас несколько оказавшихся в опасной ситуации местных жителей. Мужчина быстро забрался на уровень третьего этажа по водосточной трубе и стал помогать пострадавшим выбраться из горящего помещения.

Инцидент произошел утром в четверг, 25 апреля, в доме № 39 на Подольской улице. На ролике видно, как люди начинают вылезать в окна и кричат о помощи. В какой-то момент к водосточной трубе подбегает мужчина и быстро забирается на третий этаж. Приблизившись к окну, дворник начинает вытаскивать оказавшихся в западне людей.