Россияне высказались за введение уроков сексуального просвещения в школах

https://static.news.ru/photo/abe288c0-f0cd-11ea-bc9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Большинство россиян положительно относятся к идее введения в школах уроков сексуального просвещения, следует из результатов опроса сервиса «Доктор рядом».

В опросе участвовали 4,2 тысячи россиян, 75% из которых имеют детей. Среди опрошенных 52% мужчин и 48% женщин. Более 60% респондентов — жители Москвы и других городов-миллионников, передаёт РБК.

41,5% респондентов полностью поддержали введение уроков «сексуального просвещения», на которых школьникам будут рассказывать о строении тела, инфекциях, передающихся половым путём, контрацепции. Скорее поддержали появление таких уроков 33,2% опрошенных, 11,6% респондентов скорее бы выступили против.

При этом большинство опрошенных (65%) уверены в том, что проводить такие уроки должны приглашённые медики. Ещё 37,1% считает, что для сексуального просвещения знаний хватит школьным психологам, 11,3% проголосовали за учителей. 15,2% полагают, что разговаривать с детьми на тему секса и контрацепции должны родители, 3,3% предпочли бы служителей церкви.

По мнению 47,3% опрошенных, на таких уроках могут присутствовать дети в 11–14 лет, или 5–9-й класс, 27,5% считают, что сексуальное просвещение надо начинать в старших классах. С дошкольного возраста, с четырёх-шести лет, сексуальное просвещение допустили 7,3% респондентов, в младших классах — 9,4%. Уверены в том, что в школе не должны обсуждаться подобные вопросы, 1,9% опрошенных.

Как писал NEWS.ru ранее, введение программ сексуального просвещения в российских школах — это нарушение нравственного закона. Реализация подобной инициативы вызвала бы протест со стороны родителей. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал член Церковно-общественного совета по биомедицинской этике (ЦОС), сопредседатель рабочей группы Всемирного русского народного собора по здравоохранению священник Феодор Лукьянов.