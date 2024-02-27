Россияне высказались о грудном вскармливании в общественных местах NEWS.ru: россияне поддержали создание отдельных комнат для кормления грудью

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Россияне высказались за создание отдельных комнат для кормления младенцев, следует из результатов опроса NEWS.ru. Такой вариант поддержали 30% участников исследования. Читателям предлагалось ответить на вопрос об отношении к кормлению грудью детей в общественном месте.

При этом большинство (36%) опрошенных отметили, что все зависит от ситуации, в которой оказалась женщина. Еще 20% респондентов полностью поддержали грудное вскармливание в общественных местах. Назвали это неуместным только 14% голосующих.

В комментариях под самим опросом мнение у подписчиков разделилось: одни сочли кормление младенца на глазах у окружающих неприличным, а грудь назвали интимной частью тела, которую следует прятать. Им парировали мамы, которые объяснили, что им самим неприятно от взглядов окружающих, но иногда ситуации бывают безвыходными.

Если уж такая необходимость появилась, можно всегда попросить персонал найти укромное помещение. Все же люди живые! Зачем травмировать нежные мужские души? — пошутила комментатор по имени Ольга.

Ранее в Москве из фитнес-клуба выгнали женщину, кормившую ребенка грудью в раздевалке. После этого на заведение обрушилась критика со стороны других россиянок, они потребовали извиниться перед матерью. На женщину с младенцем пожаловалась одна из посетительниц. Она заявила администраторам, что ей неприятно смотреть, как незнакомая женщина кормит грудью своего ребенка.

До этого первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что комнаты матери и ребенка, где можно кормить и пеленать младенца, должны быть в каждом российском парке, ТРЦ, вузе и предприятии общественного питания. Она отметила, что подобные помещения нужно оборудовать мягкими креслами для кормления, кулерами, а также пеленальными столиками.