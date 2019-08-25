https://static.news.ru/photo/e0068828-c724-11e9-8124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более половины россиян (57%) никогда не трут памятники на удачу, так как считают, что это наносит вред скульптуре. В плену суеверий остаётся четверть граждан страны. Они уверены, что эта традиция приносит удачу.

Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру». Опрос также показал, что 23% просто не могут удержаться, чтобы не потереть памятник на удачу. 18% из них предварительно изучают, что кроется за ритуалом. При этом 2% опрошенных специально выстраивают маршруты так, чтобы на пути попались памятники.

Ранее News.ru писал о флешмобе, который запустил Музей архитектуры имени Щусева. Он призывает всех распространить информацию о вреде потирания носов бронзовых собак на станции метро «Площадь Революции». Из-за сложившейся за десятилетия традиции скульптуры постепенно теряют рельеф. Теперь в них с трудом узнаётся образ собаки. Акцию поддержал и Московский метрополитен.