Россияне во время пандемии стали налегать на пиво

https://static.news.ru/photo/57be3020-29bf-11eb-8f97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи пива в России летом 2020 года оказались самыми внушительными за три года. Несмотря на то что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, люди покупали его особенно рьяно, сказано в отчёте Ассоциации производителей пива (АПП).

Согласно данным сообщества, продажи выросли на 6,2% по сравнению с самым тёплым периодом 2019 года и даже на 5,5% по отношению к 2018-му, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, способствовавший популярности пенного напитка у болельщиков.

По данным экспертов, в целом за время самоизоляции продажи пива в России также увеличились. С февраля 2019-го по февраль 2020 года средний прирост продаж в литрах составлял 3%, а за три последующих месяца, с марта по май, почти вдвое больше — 5%, передаёт ТАСС.

При этом россиян не останавливало даже то, что на пенный напиток они стали тратить больше денег. Об этом также свидетельствуют данные АПП: с января по август розничные продажи пива в России выросли как в объёмном выражении на 5,9%, а в денежном — на 6,5%. Впрочем, средняя цена за литр, как утверждают в ассоциации, осталась уровне 98 рублей.

Зато увеличилось разнообразие брендов — с 2442 в прошлом году до 2908 в нынешнем.

Как отмечают в АПП, в 2019 году отрасль вернулась на показатели 15-летней давности и достигла производственной мощности 2003–2004 годов. Акцизные отчисления от производства пива обеспечили поступление около 153 млрд рублей, а это 41% от общего сбора во всей алкогольной группе, в которую также входят ликёро-водочные изделия, вино и слабоалкогольные напитки.

Ранее, как писал NEWS.ru, аналитики сообщили о подорожании в России коньяка, вина и пива.