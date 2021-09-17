Россияне вместе с наследством могут получить долги

Гражданский кодекс предусматривает, что в состав наследства могут входить не только имущественные права, но и обязанности. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Соловьёв напомнил , что россияне могут заявить о своём праве на наследство в течение полугода. При этом наследство передаётся вместе с имеющимися обязательствами. Так, невозможно принять в наследство квартиру, но отказаться от ипотечных прав на неё или получить автомобиль, но не платить автокредит.

Юрист рекомендует в подобной ситуации принимать взвешенное решение, оценив наследство с учётом долговых обязательств. К ним относятся долги по ЖКХ и ипотеке, непогашенные кредиты. Если стоимость долгов выше, чем цена имущества, наследнику необходимо погасить имеющуюся разницу. Отказаться от наследства можно только полностью.

Однако существуют долги, которые по наследству не передаются. Например, занятые у физических лиц деньги, никаким образом не оформленные деньги, занятые у физических лиц и нотариально не оформленные. Также это платежи по алиментам, неустойки и штрафные санкции по договорам, а также обязательства по возмещению ущерба, нанесённого здоровью и имуществу другого человека.

Ранее в ЦБ заявили, что рост ипотечного рынка в России достиг предела.