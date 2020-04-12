Россияне в аэропорту Токио готовятся вылететь домой

https://static.news.ru/photo/204e60ba-7c63-11ea-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 200 пассажиров в аэропорту Ханэда проходят регистрацию на вывозной рейс Токио — Москва. Вылететь домой должны россияне, которые зарегистрировались на сайте госуслуг и получили уведомление.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Японии. Агентство отмечает, что вылет намечен на 12:20 по местному времени (06:20 мск). Рейсом «Аэрофлота» полетят жители Москвы и Подмосковья, а также ряда соседних областей.

На островах вынужденно остаются ещё почти 400 россиян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» совершила вывозной рейс из Таиланда. Лайнер успешно прибыл в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково. На борту было 109 граждан России. После приземления людей осматривали медики и сотрудники Роспотребнадзора.