Россияне в аэропорту Токио готовятся вылететь домой

Около 200 пассажиров в аэропорту Ханэда проходят регистрацию на вывозной рейс Токио — Москва. Вылететь домой должны россияне, которые зарегистрировались на сайте госуслуг и получили уведомление.
Об этом
На островах вынужденно остаются ещё почти 400 россиян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что авиакомпания «Аэрофлот» совершила вывозной рейс из Таиланда. Лайнер успешно прибыл в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково. На борту было 109 граждан России. После приземления людей осматривали медики и сотрудники Роспотребнадзора.
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