https://static.news.ru/photo/17b406da-346f-11ea-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Граждане РФ в новогоднюю ночь меньше совершали звонки. В первые часы после боя курантов россияне отдали предпочтение связи по интернету. Об этом журналистам 11 января рассказали представители операторов связи.

Сотрудники МТС сообщили, что в течение первого часа 2020 года объём переданного интернет-трафика вырос на 46,3% в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями.

Также об изменениях заявили представители Tele2. Они рассказали, что трафик вырос в четыре раза.

В свою очередь, в «Билайне» отчитались о росте показателей в течение всех праздничных дней. По сообщению сотрудников оператора, объём переданного интернета с 1 по 8 января увеличился в сравнении с прошлым годом на 45%.

Лидерами по использованию Сети стали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Башкортостан и Свердловская область, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, новогоднее обращение президента России Владимира Путина на Первом канале стало самым просматриваемым на телеканале.

Второе место по просмотрам заняли обе части «Новогодней ночи на Первом», самым популярным фильмом стала комедия «Иван Васильевич меняет профессию».