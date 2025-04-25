Россияне в мае отработают две недели по три дня Депутат Нилов напомнил о двух рабочих неделях по три дня из-за праздников в мае

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Российских граждан ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и начале мая, напомнил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Причиной стали праздники, посвященные Дню трудящихся и Дню Победы.

В мае этого года ожидаются только 18 рабочих дней, — указал Нилов.

Он обратил внимание, что расслабиться можно будет уже в конце апреля. Последняя неделя будет состоять из будних дней — 28, 29 и 30 апреля. Остальные дни будут выходными.

Аналогичная ситуация сложится в начале мая — рабочие будни продлятся с 5 по 7 мая. При этом последние дни перед праздниками работодатели могут сделать сокращенными.

Ранее сообщалось, что в преддверии майских праздников семьи с детьми получат выплаты досрочно. Речь идет о выплатах по беременности, пособиях на детей до 17 лет, пособиях для неработающих родителей по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячных выплатах на первого ребенка до трех лет и пособиях на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву. Выплаты через банк переведут до 30 апреля. Тем, кто получает их по почте, выплаты доставят до 25 мая, по графику.

До этого психологи отметили, что россияне часто сталкиваются с профессиональным выгоранием из-за недостатка выходных и неадекватного поведения руководства. Чтобы справиться с этим, нужно уметь «перезапускаться».