Россияне установили рекорд по посещению казино Свыше 84 тысяч россиян посетили казино в новогодние праздники

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Посещаемость российских казино в новогодние праздники выросла на 68% по сравнению с 2023 годом, заявили в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). По данным организации, приведенным агентством «Интерфакс», больше всего увеличилась посещаемость казино, расположенных в игорной зоне «Красная Поляна». Всего в казино побывали около 84 тысяч гостей.

В минувшие новогодние каникулы российские игорные зоны приняли 84 052 гостя. Данными о количестве посетителей в период с 1 по 8 января поделились игорная зона «Красная Поляна» (Сочи), казино SOBRANIE (Калининград), игорная зона «Сибирская Монета» (Алтай) и казино Tigre de Cristal (Владивосток), — говорится в сообщении ассоциации.

Представители АИРИС отмечают, что все развлекательные кластеры зафиксировали увеличение потока гостей в период новогодних праздников. Предполагается, что это связано с активным развитием внутренних туристических направлений, что привлекает внимание путешественников. Места дислокаций российских казино вызывают огромный туристический интерес в отрыве от азартных развлечений, заявил директор ассоциации Дмитрий Анфиногенов.

Согласно действующему в России законодательству, казино могут работать исключительно в игорных зонах. Любая игорная деятельность за их пределами запрещена. Исключение составляет деятельность букмекерских контор, тотализаторов и лотерей.

Эксперт по туризму Диана Фердман ранее поделилась советами для россиян, желающих перезимовать в другой стране. По ее словам, для этого необходимо оформить карту зарубежного банка, так как российские карты работают далеко не во всех государствах. На наличные деньги же лучше не полагаться, отметила она.