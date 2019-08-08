https://static.news.ru/photo/56d255b8-b9c4-11e9-93e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Judith Thomandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Жители России стали реже покупать сладости. Специалисты связывают это с общим ростом цен.

Среднее потребление кондитерских изделий в России по итогам I полугодия 2019 года сократилось на 1,6%, до 24,2 кг на человека в год. Потребление тортов и пирожных снизилось до 1,8 кг, а шоколадных изделий — до 5 кг в год.

Основной причиной снижения потребительской активности стал общий рост цен, который не обошёл стороной и сладости. Их подорожание связано с увеличением налоговой нагрузки. Так, в июне 2019 года кондитерские изделия подорожали в среднем по стране на 4,8%, а продовольственные товары — на 5,9%.

Производители реагируют соответственно, сообщает Центр исследований кондитерского рынка. По итогам I полугодия 2019 года объём выпуска сладостей в РФ практически не вырос и составил 1,83 млн тонн, что всего на 0,1% выше аналогичного показателя за 2018 год.

В такой ситуации держаться на плаву кондитерам помогает внешний рынок. Экспортные продажи в I полугодии 2019 года выросли на 22,6%, до 263,4 тыс. тонн на сумму $551 млн. Причём наиболее значительные успехи отмечены в двух категориях: шоколадных и мучных кондитерских изделий.

Ранее News.ru писал, что Минэкономразвития (МЭР) ожидает с высокой вероятностью дефляции в России в августе в пределах 0,2%. Годовая инфляция замедлится до 4,4–4,5%.