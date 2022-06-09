Россияне сыграют в «крокодила» под водой в Крокус Сити Океанариуме

Фото: Пресс-служба «Крокус Сити Океанариум»

С 11 по 13 июня в честь Дня России в Крокус Сити Океанариуме пройдет ряд мероприятий и конкурсов. В частности, гости смогут поиграть в «крокодила» с водолазом, который будет показывать различные фигуры, а россиянам придется их угадать, сообщает пресс-служба заведения.

В честь одного из самых молодых праздников — Дня России, с 11 по 13 июня Крокус Сити Океанариум подготовил насыщенную праздничную программу с мастер-классами, викторинами, познавательными занятиями для детей и увлекательными экскурсиями по тематическим экспозициям, — гласит сообщение.

12 июня для детей школьного и дошкольного возраста подготовят образовательную программу. Им предложат изучить местную фауну и познакомиться с проходными и пресноводными видами рыб. Одно такое занятие включает в себя интерактивную лекцию, экскурсию по экспозиции и творческую работу.

Дети постарше и взрослые также смогут окунуться в мир культового произведения Жюля Верна в аудиоспектакле «Тайна Наутилуса». В компании певца Тимура Родригеза они узнают много интересных фактов про обитателей морей и океанов.

Накануне в московском Музее русского импрессионизма открылась большая выставка «Точки зрения». В экспозицию вошли работы Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Роберта Фалька, Владимира Татлина, Зинаиды Серебряковой, Наталии Гончаровой и других художников.