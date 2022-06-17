Россияне столкнутся с нехваткой косметики В России сократился ассортимент косметики

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После событий, произошедших в конце февраля, ассортимент косметики и парфюмерии в России резко сократился на четверть. Для замещения иностранных товаров отечественным производителям требуется импортное сырье, купить и доставить которое на данный момент сложно. Об этом сообщает РБК.

Из-за наложенных санкций и проблем с логистикой косметическим компаниям очень сложно закупать зарубежное сырье, из которого производят пудру, помаду, тушь и многое другое.

Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова рассказала, что на долю импортной продукции приходилось 60% рынка, а с учетом брендов, которые локализовали свое производство в России, то все 80%.

Тушь и шампуни будут, нервничать не нужно. Но придется приспособиться к тому, что каких-то брендов мы, может быть, больше не увидим, но зато у нас будет обилие выбора в разных ценовых категориях, мы сможем познакомиться с качественными брендами из Индии, Китая, Кореи, небольшими европейскими производителями и лучше почувствовать, что такое «сделано в России», а российские производители, надеюсь, не подведут, — поделилась с РБК Дычева-Смирнова.

Также основатель компании Faberlic Алексей Нечаев заявил, что с конца февраля ассортимент парфюмерного и косметического рынков сократился на 25%. Мужчина поделился, что для производства качественной туши, помады и пудры в России сырья не производят, все это закупалось в Италии.

На данный момент производители ищут новых поставщиков сырья из других стран, сообщает Дычева-Смирнова.

Ранее стало известно, что магазины бренда L'Occitane перешли под контроль российских менеджеров. Компания недавно сменила название бренда в России на «Л’Окситан».