Эксперты сообщили о внезапном росте числа поддельных сайтов театров

Эксперты портала BI.ZONE заявили о внезапном росте числа поддельных сайтов театров: мошенники спекулируют на любви россиян к искусству и крадут деньги у желающих посмотреть спектакль. Подробнее об этом пишет РБК.

По данным исследователей из BI.ZONE, с июня по август 2021 года количество поддельных сайтов, продающих билеты в театр, увеличилось более чем в 10 раз: в начале лета таких ссылок было всего 32, а к концу эксперты насчитали 351 мошеннический сайт. Они выглядят точь в точь как настоящие, имеют афишу, расписание, описания спектаклей и уведомление о том, что билеты продаются онлайн в связи с пандемией. Конечно, после оплаты «товара», обманутые покупатели ничего не получают.

Под удар попали в основном сайты театров «Ленком», Театра сатиры, Малого театра, Театра им. Ленсовета, театров им. Станиславского, Васильева, Товстоногова и детского театра «Аквариум». Как основу для создания сайтов преступники использовали основу сайта Государственного академического театра Санкт-Петербурга «Приют комедианта». По имеющимся у РБК данным, именно этот домен был выбран потому, что сайт «Приюта комедианта» имеет очень низкий уровень киберзащиты, к тому же его интерфейс достаточно легко подделать.

Ранее мошенники пытались обмануть россиян с помощью приложений в Google Play с фейковыми социальными выплатами.