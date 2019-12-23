https://static.news.ru/photo/154c45de-261d-11ea-88fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: hutchison/Global Look Press

За последние пять лет доля поисковых запросов у населения России о поездках на отдых в новогодние праздники увеличилась в полтора раза. Об этом сообщили в «Яндексе».

Компания проанализировала запросы российских пользователей в период с 15 ноября по 15 декабря. Согласно данным аналитиков, результаты исследования показали, что россияне стали больше путешествовать в новогодние каникулы, передаёт ТАСС .

Чаще всего россияне ищут варианты отдыха во время самых длинных в году праздников внутри страны. Если пять лет назад на желающих встретить Новый год в России приходилось примерно четверть запросов в поисковике, то в 2019 году — половина.

Эксперты выяснили, что наиболее популярны у россиян для встречи Нового года Москва, Сочи и Санкт- Петербург, Казань, Анапа, Ялта.

Что касается путешествий за рубеж, то россияне предпочитают проводить новогодние каникулы в Таиланде (Пхукет), ОАЭ (Дубай), Турция (Аланья, Кемер, Сиде), Вьетнам (Нячанг). Ещё наши сограждане любят отдыхать зимой в Праге и Стамбуле. Самая большая доля туристических запросов перед Новым годом среди зарубежных направлений пришлась на Турцию.

Что касается цен на отели во время новогодних праздников, то в популярных туристических городах они увеличиваются в среднем на 24%.

Из заграничных городов сильнее всего дорожает Дубай — более чем на 40%, примерно на треть повышаются цены в Минске, Пхукете, Таллине и Стамбуле. В российских городах цены на номера в гостиницах тоже растут. Например, в Великом Устюге и Великом Новгороде в Новый год цены увеличиваются на три четверти. А в Суздале и вовсе в два с половиной раза, отметили эксперты.

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