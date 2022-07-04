Россияне стали в два раза меньше работать на удаленке Superjob: за два месяца количество работающих на удаленке сотрудников сократилось вдвое

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Удалённая работа

За последние три месяца число российских компаний, сотрудники которых работают на удаленке, снизилось в два раза. По данным опроса, проведенного сервисом SuperJob, в дистанционном режиме сейчас работают только 11% компаний, тогда как в конце марта дистанционный режим работы действовал в каждой четвертой компании, а в мае 2020 года – в 60% компаний.

Как следует из опроса, наибольшее число сотрудников, работающих на удаленке, являются программистами, бухгалтерами и HR-менеджерами. Меньше всего на удаленке дизайнеров, сотрудников call-центров и работников сферы экономики. Наибольшее число компаний с разрешенной удаленкой расположены в Москве (15%) и Санкт-Петербурге (13%).

В опросе участвовала тысяча компаний из всех российских регионов. Его проводили с 1 по 30 июня.

Ранее доцент факультета права НИУ ВШЭ Елена Серебрякова предложилаофициально обязать работодателей поддерживать психосоциальное здоровье сотрудников, работающих из дома. По данным исследователей, удалённая работа связана с высоким уровнем стресса даже в условиях, когда пандемия COVID-19 уже отступила: новый формат создал множество проблем, несвойственных для офисного труда, главными из которых стали невозможность разграничивать дома труд и отдых и увеличение времени, проводимого за компьютером.