Россияне стали употреблять больше алкоголя «Если быть точным»: продажи алкоголя в России достигли рекордного уровня

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В 2023 году продажи алкоголя в России достигли рекордного уровня, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные проекта «Если быть точным». По данным исследования, народ начал пить больше из-за психологического напряжения, вызванного пандемией и последующими событиями. Также влияние оказали смягчение антиалкогольной политики и ослабление контроля.

По данным Минздрава, Росстата и Росалкогольрегулирования, в 2023 году потребление алкоголя в России составило восемь литров чистого спирта на душу населения — самый высокий показатель за девять лет. Реальное потребление, возможно, даже выше из-за распространения суррогата. Ведущие эксперты отмечают, что регионами с самым высоким потреблением алкоголя стали Карелия, Ненецкий автономный округ и Сахалин.

Чечня и Дагестан выделяются особенно высоким уровнем потребления алкоголя, который вырос в этих регионах в несколько раз. На душу населения старше 15 лет в Чеченской Республике приходится 0,4 литра чистого спирта, а в Дагестане — 1,7 литра. В то время как регионы, такие как Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ, имеют более высокий уровень потребления — более 21 литра на душу населения.

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