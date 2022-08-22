Россияне стали больше тратить в секонд-хэндах МКБ и Почта Банк заявили, что россияне стали тратить больше денег в секонд-хэндах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали чаще приобретать одежду, обувь и аксессуары в магазинах подержанных товаров, сообщили «Известиям» в Московском кредитном банке (МКБ) и Почта Банке. Кредиторы фиксируют эту тенденцию с начала года.

Так, по картам МКБ с января по август количество операций в секонд-хэндах выросло в 2,5 раза, а сами траты в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такая же ситуация отмечается и в Почта Банке: клиенты кредитора увеличили траты в магазинах подержанных товаров на 20% с начала года. Кроме того, средний чек покупок подскочил с 940 рублей до 1080 рублей.

Наиболее активными месяцами в покупках банки назвали июнь и июль, а январь и февраль были наоборот наименее активным периодом. Кредиторы ожидают дальнейшего увеличения объема и количества операций в магазинах подержанной одежды, обуви и аксессуаров.

Интерес россиян к секонд-хэндам объяснили тем, что из страны ушли многие зарубежные магазины. В этой связи жители страны начали искать брендовые вещи в «комиссионках».

После начала военной операции России на Украине отечественный рынок покинули H&M, PVH Corp. (Tommy Hilfiger и Calvin Klein), Marks & Spencer, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, ASOS. Кроме того, продажи прекратил ряд люксовых брендов, таких как, Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Hermes и другие.

Ранее дерматолог Юлия Галлямова рассказала, что одежда из секонд-хэндов может быть опасна, если ее не обработали. По словам врача, в этом случае покупка может обернуться заражением педикулезом или различными гнойничковыми заболеваниями.