https://static.news.ru/photo/a60b8e3c-62c6-11ea-9c07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Чуть более половины россиян не готовы оправдывать супружеские измены. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Недопустимыми адюльтер назвали 52% респондентов, в то время как три года назад количество непримиримых россиян было больше и составляло 67%. Вместе с тем, число тех, кто считает измены допустимыми, осталось почти на прежнем уровне – было 20%, а стало 21%.

Уменьшение числа осуждающих произошло за счёт увеличения категории снисходительно относящихся к таким действиям. Их стало больше почти втрое – три года назад лояльны были 7% опрошенный, а теперь 19%.

Ранее телеведущая Оксана Пушкина заявила об острой проблеме разводов среди молодёжи и назвала их причину. Это отсутствие взаимопонимания, которого нет даже после нескольких лет совместной жизни, писал NEWS.ru.