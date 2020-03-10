Чуть более половины россиян не готовы оправдывать супружеские измены. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Недопустимыми адюльтер
Уменьшение числа осуждающих произошло за счёт увеличения категории снисходительно относящихся к таким действиям. Их стало больше почти втрое – три года назад лояльны были 7% опрошенный, а теперь 19%.
Ранее телеведущая Оксана Пушкина заявила об острой проблеме разводов среди молодёжи и назвала их причину. Это отсутствие взаимопонимания, которого нет даже после нескольких лет совместной жизни, писал NEWS.ru.
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