https://static.news.ru/photo/1680ea4e-c9f8-11e9-94bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Интернет-магазин Ozon провёл исследование и выяснил, что растёт число покупок учебной мебели и техники в кредит.

Стоимость базовой «корзины родителя» колеблется в районе 3–5 тысяч рублей, но фактически на школьную форму, рюкзаки и канцелярские принадлежности покупатели тратят 9–14 тысяч рублей, передаёт РИА Новости .

Каждый месяц число купленных в рассрочку или кредит предметов мебели для учёбы и электроники (в частности, ноутбуков) растёт на 20–25%, говорится в исследовании.

В каждый шестой заказ, приобретённый в интернет-магазине в кредит, были добавлены верхняя одежда и обувь, а также ранцы.

При этом чаще всего покупают в долг клиенты из регионов, например, из Санкт-Петербурга, Твери, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Как писал News.ru ранее, жители России за последние два года стали тратить больше денег на подготовку детей к школе. Самыми востребованными и дорогостоящими товарами для учеников остаются рюкзаки, форма и письменные принадлежности. По данным ВЦИОМа, 47% граждан имеют детей или внуков школьного возраста. Большинство из них (75%) в последние пять лет тратились на подготовку ребёнка к учебному году.